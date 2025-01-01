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OlympusPen E-PL8 met M.Zuiko Digital ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ en zoeker

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 84 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL8 is een goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera van hoogwaardig kunststof oogt als metaal en voelt aan een plastic body van hoge kwaliteit. Hij heeft een draaibare scherm met veel functies ingebouwd in het menu. Er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera, de rubberen inleg zorgt voor een goede grip. De zoeker is draaibaar en goed helder. Helaas zijn de knoppen wat te klein. Het menu is wat verwarrend en heeft geen aanraakbesturing. Ook voelt de zoomring niet prettig aan.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 84 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))
Wifi