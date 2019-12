Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL8 is een goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera van hoogwaardig kunststof oogt als metaal en voelt aan een plastic body van hoge kwaliteit. Hij heeft een draaibare scherm met veel functies ingebouwd in het menu. Er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera, de rubberen inleg zorgt voor een goede grip. De zoeker is draaibaar en goed helder. Helaas zijn de knoppen wat te klein. Het menu is wat verwarrend en heeft geen aanraakbesturing. Ook voelt de zoomring niet prettig aan.