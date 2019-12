Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen F is een zeer goede systeemcamera met veel functies. De body is van hoge kwaliteit en voelt zwaar als een metalen camera. Het heeft een draaibaar aanraakscherm. Het menu is goed opgebouwd en heeft veel functies. De knoppen zijn goed geplaatst en er zit een L-FN-knop op de geteste lens. Helaas duurt het een tijdje voordat je de bediening onder de knie krijgt. Opvallend is de speciale 40-megapixelfunctie voor niet-bewegende onderwerpen. Via de smartphone kun je gps-data toevoegen aan je foto's. 3D-opnamen zijn mogelijk met een optionele lens. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren en geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen. Ook bleek dat de witbalans op 'warme kleuren' staat in auto-stand. Je kunt dit niet uitzetten. In de P-modus kan dat wel en zijn de kleuren natuurlijker. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.