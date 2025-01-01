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OlympusStylus TG-870

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Onderwatercamera
  • Optisch zoombereik:  21 - 105 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  7 mm (1/2,3)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus TG-870 is een goede outdoorcamera met normale functies. Dit model is schokbestendig en heeft een draaibaar selfiescherm. De camera heeft een degelijke behuizing en mooi design. Tevens is er voldoende ruimte voor je duim op de achterkant en zijn de knoppen klein maar goed geplaatst. De navigatie in het menu is eenvoudig. Opvallend is de mogelijkheid dit model verticaal op een statief te monteren. Voor verticale afbeeldingen heeft de camera een tweede ontspanknop. Verder is dit model geschikt voor Eye-Fi-kaartjes en verkrijgbaar in 3 kleuren.

Samenvatting

Soort
Onderwatercamera
Optisch zoombereik
21 - 105 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
7 mm (1/2,3)
Wifi