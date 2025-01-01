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PanasonicLumix DC-FT7

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Onderwatercamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 128 mm = 4,6x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-FT7 is een doorsnee outdoorcamera met zoeker en standaardfuncties. De camera is schokbestendig, waterdicht en past in je broekzak. Hij heeft voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Met liveview aan is het lastig te zien of de camera aan of uit staat. Opvallend is het kompas, de hoogtemeter en gps-gegevens via smartphone. In 3 kleuren verkrijgbaar.

Samenvatting

Soort
Onderwatercamera
Optisch zoombereik
28 - 128 mm = 4,6x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi