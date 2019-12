Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-FT7 is een doorsnee outdoorcamera met zoeker en standaardfuncties. De camera is schokbestendig, waterdicht en past in je broekzak. Hij heeft voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Met liveview aan is het lastig te zien of de camera aan of uit staat. Opvallend is het kompas, de hoogtemeter en gps-gegevens via smartphone. In 3 kleuren verkrijgbaar.