Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-FZ1000 II is een hoogwaardige bridgecamera met geavanceerde functies en een groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. Deze camera heeft een metalen look en voelt stevig aan. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim. Het menu is goed opgebouwd. De knoppen zijn goed geplaatst en hebben een goed formaat. Opvallend is de Leica lens met zoomring, handmatige focusring en grijsfilter-switch. Via je smartphone is het mogelijk om gps- data toe te voegen aan je foto's.