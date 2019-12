Panasonic Lumix DC-FZ82

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FZ82 is een handige bridgecamera met veel functies en een heel groot zoombereik. De camera ligt lekker en stevig in de hand, heeft een aanraakscherm en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant. Het menu is eenvoudig te bedienen en de knoppen zijn goed geplaatst. Helaas oogt en voelt deze camera als plastic en is er een regenboogeffect te zien in de zoeker. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.