Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-G9 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. De body is van hoge kwaliteit en het draaibare aanraakscherm toont een goed opgebouwd en uitgebreide menu. De vele knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. Op de bovenkant zit een LCD scherm met extra informatie. En ook de zoeker geeft een groot beeld en is van hoge kwaliteit. Het verlaten van het menu werkt minder prettig. Dat is niet mogelijk door op de menu- of returnknop te drukken, maar door de ontspanknop licht in te drukken. Opvallend is de hoge resolutie modus van maximaal 80,5 MP, de status LCD, uitgang voor hoofdtelefoon en dubbele beeldstabilisatie. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.