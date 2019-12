Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH5 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een draaibaar aanraakscherm en een zoeker van hoge kwaliteit. De knoppen zijn goed geplaatst en het uitgebreide instellingenmenu werkt prettig. De camera heeft 11 functieknoppen, waarvan 6 digitale op het aanraakscherm. De camera heeft ook veel geavanceerde functies voor het opnemen van video’s. Helaas zit de display-knop op een vervelende plek. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.