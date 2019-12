Panasonic Lumix DC-GX880 met 12-32mm f/3.5-5.6 Asph.

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX880 is een kleine systeemcamera met geavanceerde functies. Deze camera heeft een mooi retro design en metalen look met draaibaar scherm voor selfies. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant en de koppen op de camera zijn goed geplaatst.