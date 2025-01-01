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PanasonicLumix DC-GX9 met 14-140mm f/3.5-5.6

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 280 mm = 10x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX9H is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera met stevige body heeft een draaibaar aanraakscherm met eenvoudige en duidelijke menunavigatie. De zoeker kan naar boven gekanteld worden tot 90 graden. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim en de vele knoppen op de camera zijn goed geplaatst. De video-opnameknop is handig en zit niet in de weg. Helaas oogt en voelt de lens als plastic en is er een regenboogeffect te zien in de zoeker. In uitgezoomde foto's met flitser is de schaduw van de lens soms op de foto te zien. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 280 mm = 10x
Sensorgrootte effectief
21 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))
Wifi

Prijzen