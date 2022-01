Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX9H is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera met stevige body heeft een draaibaar aanraakscherm met eenvoudige en duidelijke menunavigatie. De zoeker kan naar boven gekanteld worden tot 90 graden. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim en de vele knoppen op de camera zijn goed geplaatst. De video-opnameknop is handig en zit niet in de weg. Helaas oogt en voelt de lens als plastic en is er een regenboogeffect te zien in de zoeker. In uitgezoomde foto's met flitser is de schaduw van de lens soms op de foto te zien. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.