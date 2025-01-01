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PanasonicLumix DC-LX100 II

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 75 mm = 3,1x
  • Sensorgrootte effectief:  20 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-LX100 II is een aantrekkelijke en hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Deze stevige retro camera voelt aan als metaal en is prettig vast te houden door de rubberen grip, en er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Het menu werkt eenvoudig, via het aanraakscherm en de goedgeplaatste knoppen. Op de lens zit een multifunctionele ring die prettig te bedienen is, en knoppen om beeldverhouding en automatische of handmatige focus aan te passen. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. De zelfontspanner telt niet af op de monitor wanneer deze wordt geactiveerd, hoewel geluid en een lampje aan de voorzijde wel aangeven dat de zelfontspanner aanstaat. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij heeft een leica lens met multifunctionele ring, en de beeldverhouding en focusinstellingen zijn op de lens aan te passen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 75 mm = 3,1x
Sensorgrootte effectief
20 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi