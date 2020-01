Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-S1 with S 24-105 is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera heeft een draaibaar scherm en handig extra schermpje op de bovenkant waar belangrijke instellingen op te zien zijn. De knoppen zijn goed geplaatst en de zoeker is groot en prettig. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant en de body is van hoge kwaliteit. De camera is wel een beetje zwaar. Hij beschikt over een status LCD, stabilisatie in lens en camera, een lens die stof- en waterbestendig is en de mogelijkheid om GPS data via je smartphone toe te voegen.