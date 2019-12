Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX8 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een mooi retro ontwerp dat oogt en voelt als metaal. Hij kan filmen in ultra-hd (4K) en heeft mogelijkheden om achteraf het scherpste punt te kiezen. Behalve het draaibare aanraakscherm met 5 virtuele functietoetsen is er ook een grote, draaibare zoeker met oogsensor. De rubberen inleg geeft goede grip met voldoende ruimte achterop. Knoppen zijn goed van formaat en goed geplaatst, met o.a. 8 functietoetsen. Helaas draait het oogcorrectiewieltje bij de zoeker moeilijk en kun je niet met één hand alle knoppen bedienen. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder heeft de camera een stille modus en kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. Dit model is in twee kleuren verkrijgbaar. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.