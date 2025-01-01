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PanasonicLumix DMC-TZ80

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 720 mm = 30x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2,3)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-TZ80 is een goede compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. De kunststof behuizing is van goede kwaliteit. Het mooie ontwerp heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant en de knoppen zijn goed geplaatst. De eenvoudige menunavigatie werkt prettig. Het is fijn dat er een zoeker op zit, maar die is wel erg klein en soms zie je een vervelend regenboogeffect. Handig is de multifunctionele ring op de lens en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test ISO 6400 alleen als verlengde ISO beschikbaar

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 720 mm = 30x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2,3)
Wifi