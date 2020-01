Sigma fp met 45mm f/2.8 DG DN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sigma fp is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies die vooral gemaakt is voor video opnames. De behuizing van de camera en lens zien eruit en voelen aan als metaal. Helaas is de handgreep niet zo prettig vast te houden. De camera is daardoor ook lastiger te bedienen. Hij presteert een stuk beter met handmatige instellingen, en bij weinig licht werkt de autofocus niet goed. Opvallend zijn de 3 aansluitingen voor een statief en de diafragmaring op de lens.