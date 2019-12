Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sigma SD Quattro is een systeemcamera die vooral geschikt is voor fotografie met studioverlichting, hij presteert namelijk erg slecht bij weinig licht. De body is van hoge kwaliteit en hij voelt solide en zwaar aan. Op de achterzijde van de camera zit een extra display met verschillende instellingen. De navigatie in het menu is eenvoudige en er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Ook de knoppen zijn van een goed formaat en goed geplaatst. Helaas heeft de camera geen flitser. De body is samen met de lens vrij zwaar en is minder geschikt voor kleine handen. Dit model is Eye-Fi-compatibel. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.