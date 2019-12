Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6300 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. De camera heeft een draaibaar scherm en een goed gestructureerd menu. Hij voelt en ziet eruit als metaal. De camera ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim op achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst. Helaas zit het oogcorrectiewieltje op een onhandige plek. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Sony adverteert ook met hybride autofocus en 4D focus, waarmee de scherpstelling ook bij snel bewegende onderwerpen moet werken. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.