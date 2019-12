Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6400 is een hoogwaardige compacte systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een kantelbaar aanraakscherm en voelt en ziet eruit als metaal. Hij is goed met één hand te bedienen en heeft een goede grip. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte aan de achterkant voor je duim. Helaas zijn er maar weinig instellingen via het aanraakscherm aan te passen. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Ook de hybride autofocus valt op.