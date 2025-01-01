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SonyAlpha 6400 met E 16-50mm F/3.5-5.6 OSS

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 75 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  29 mm (23.5 x 15.6 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 6400 is een hoogwaardige compacte systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een kantelbaar aanraakscherm en voelt en ziet eruit als metaal. Hij is goed met één hand te bedienen en heeft een goede grip. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte aan de achterkant voor je duim. Helaas zijn er maar weinig instellingen via het aanraakscherm aan te passen. Opvallend is dat je de camera via usb op afstand kunt bedienen met een computer. Ook de hybride autofocus valt op.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 75 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
29 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi

Prijzen