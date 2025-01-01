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SonyAlpha 7 III met FE 85mm F1.8

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  85 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  43 mm (35,6 x 23,8 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7 III is een hoogwaardige fullframe- systeemcamera met veel geavanceerde functies in een compacte behuizing. Deze ergonomisch ontworpen body heeft de looks en het gevoel van een metalen camera. Hij biedt een ruime, stevige (rubberen) grip en goed geplaatste knoppen. Veel daarvan kun je zelf instellen. Behalve de goede zoeker kun je ook het kantelbare scherm gebruiken om te fotograferen. Filmen in 4K kan ook. Helaas kan je maar weinig met het aanraakscherm en zijn afkortingen in het menu onduidelijk. Opvallend zijn de 5-assige beeldstabilisatie, hybride autofocus en pc-afstandsbediening via USB. De hoofdtelefoonuitgang is handig voor filmers. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
85 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
43 mm (35,6 x 23,8 mm)
Wifi