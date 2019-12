Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7 III is een hoogwaardige fullframe- systeemcamera met veel geavanceerde functies in een compacte behuizing. Deze ergonomisch ontworpen body heeft de looks en het gevoel van een metalen camera. Hij biedt een ruime, stevige (rubberen) grip en goed geplaatste knoppen. Veel daarvan kun je zelf instellen. Behalve de goede zoeker kun je ook het kantelbare scherm gebruiken om te fotograferen. Filmen in 4K kan ook. Helaas kan je maar weinig met het aanraakscherm en zijn afkortingen in het menu onduidelijk. Opvallend zijn de 5-assige beeldstabilisatie, hybride autofocus en pc-afstandsbediening via USB. De hoofdtelefoonuitgang is handig voor filmers. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.