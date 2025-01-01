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SonyAlpha 7R III met FE 85mm f1.8

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  85 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  44 mm (35.9 x 24.0 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7R III is een zeer goede fullframe-systeemcamera met veel functies in een compacte behuizing. De hoge kwaliteit body oogt en voelt als metaal. De camera is ergonomisch gebouwd, met grote rubberen grip en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant en goed geplaatste toetsen. handig zijn het draaibare scherm en de goede zoeker. Je kunt schakelen tussen APS-C en fullframe-formaat. Het menu is logisch opgebouwd. De lens werkt prettig en heeft een brede focusring. Helaas zijn er minimale aanraakmogelijkheid op het scherm. De menuafkortingen zijn moeilijk te begrijpen en de modus-draaiknop werkt onhandig. Handig is de uitgang voor hoofdtelefoon (stereo mini-jack), 5-assige beeldstabilisatie en hybride autofocus NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
85 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
44 mm (35.9 x 24.0 mm)
Wifi