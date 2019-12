Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7R III is een zeer goede fullframe-systeemcamera met veel functies in een compacte behuizing. De hoge kwaliteit body oogt en voelt als metaal. De camera is ergonomisch gebouwd, met grote rubberen grip en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant en goed geplaatste toetsen. handig zijn het draaibare scherm en de goede zoeker. Je kunt schakelen tussen APS-C en fullframe-formaat. Het menu is logisch opgebouwd. De lens werkt prettig en heeft een brede focusring. Helaas zijn er minimale aanraakmogelijkheid op het scherm. De menuafkortingen zijn moeilijk te begrijpen en de modus-draaiknop werkt onhandig. Handig is de uitgang voor hoofdtelefoon (stereo mini-jack), 5-assige beeldstabilisatie en hybride autofocus NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.