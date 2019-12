Sony Alpha 99 II met 85mm F2,8 SAM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 99 II is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze camera heeft een draaibaar scherm en een goed gestructureerd menu met grote zoeker. De camera ligt goed in de hand door de goede grip op de rubberen inleg en houdt prettig vast met één hand. Er is voldoende ruimte voor je duim op achterkant. De knoppen zijn groot en goed geplaatst. De camera is wel een beetje zwaar. Opvallend zijn de hoofdtelefoonuitgang, DC uitgang en de hybride autofocus.