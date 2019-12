Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-H300 is een eenvoudige bridgecamera met een groot zoombereik. De camera heeft een groot zoombereik. Door de rubberen inleg en het ergonomische design heb je goede grip en op de achterkant is er voldoende ruimte voor je duim. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Het menu is eenvoudig. NB: In onze test bleek dat de camera vraagt om hem uit en aan te zetten als de lensdop er nog op zit.