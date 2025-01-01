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SonyCyber-shot DSC-RX10 III

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 600 mm = 25x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13,2 x 8,8 mm (1 inch))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX10 III is een zeer goede bridgecamera met een groot zoombereik waarbij altijd veel licht op de sensor kan vallen (diafragma 2.8). Dit model voelt niet aan als een normale bridgecamera. De body is gemaakt van materialen van hoge kwaliteit en hij voelt solide en zwaar aan. Er is voldoende ruimte op de achterkant voor je duim. De knoppen zijn goed geplaatst. Het scherm is draaibaar en het menu is logisch opgebouwd. De zoeker is van goede kwaliteit en het scherm op de bovenkant laat de instellingen zien. Op de lens zit een ring waarmee je deze traploos of met stappen aan kunt passen. Aan de ontspanknop kun je een afstandsbedieningskabel vastmaken. Opvallend is de Carl Zeiss lens met diafragmaring op de lens die zowel stapsgewijs als traploos werkt. De lens heeft tevens een ring om scherp te stellen en op de camera zit een stereoaansluiting voor een hoofdtelefoon.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 600 mm = 25x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13,2 x 8,8 mm (1 inch))
Wifi