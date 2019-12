Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX10 III is een zeer goede bridgecamera met een groot zoombereik waarbij altijd veel licht op de sensor kan vallen (diafragma 2.8). Dit model voelt niet aan als een normale bridgecamera. De body is gemaakt van materialen van hoge kwaliteit en hij voelt solide en zwaar aan. Er is voldoende ruimte op de achterkant voor je duim. De knoppen zijn goed geplaatst. Het scherm is draaibaar en het menu is logisch opgebouwd. De zoeker is van goede kwaliteit en het scherm op de bovenkant laat de instellingen zien. Op de lens zit een ring waarmee je deze traploos of met stappen aan kunt passen. Aan de ontspanknop kun je een afstandsbedieningskabel vastmaken. Opvallend is de Carl Zeiss lens met diafragmaring op de lens die zowel stapsgewijs als traploos werkt. De lens heeft tevens een ring om scherp te stellen en op de camera zit een stereoaansluiting voor een hoofdtelefoon.