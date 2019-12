Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX1R II is een hoogwaardige fullframe-systeemcamera met geavanceerde functies. Deze hoogwaardige body oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en hij heeft een grote zoeker. Het draaibare scherm toont een eenvoudig te bedienen menu. De knoppen zijn van goed formaat en zijn goed geplaatst, er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera en met goede grip door de rubberen inleg. De camera is een beetje zwaar. Opvallen zijn de Carl Zeiss lens, een diafragmaring rondom de lens, een handmatig opklapbare zoeker en een low-pass filter. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.