icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

SonyCyber-shot DSC-RX1R II

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  35 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  45 mm (35,9 x 24,0 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX1R II is een hoogwaardige fullframe-systeemcamera met geavanceerde functies. Deze hoogwaardige body oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en hij heeft een grote zoeker. Het draaibare scherm toont een eenvoudig te bedienen menu. De knoppen zijn van goed formaat en zijn goed geplaatst, er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera en met goede grip door de rubberen inleg. De camera is een beetje zwaar. Opvallen zijn de Carl Zeiss lens, een diafragmaring rondom de lens, een handmatig opklapbare zoeker en een low-pass filter. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
35 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
45 mm (35,9 x 24,0 mm)
Wifi