Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-W800 is een eenvoudige compactcamera zonder speciale functies. Dit zakformaatje heeft goed geplaatste knoppen en er is voldoende ruimte voor de duim op de rug. Helaas oogt de camera als metaal, maar voelt hij aan als plastic. Het menu is simpel en eenvoudig. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar.