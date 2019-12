Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cybershot DSC-HX99 is een compactcamera met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. Deze camera heeft een stevige body die als metaal aanvoelt, en tegelijkertijd gemakkelijk in je zak past. Het draaibare aanraakscherm scherm is gemakkelijk te draaien voor selfies en daarnaast heeft de camera een uitklapbare zoeker. Er zit een multifunctionele ring op de lens. De knoppen op de camera zijn klein, maar goed geplaatst. De rubberen inkeping geeft goede grip om de camera met één hand vast te houden. Helaas is de zoeker zo klein dat je er minder makkelijk door kijkt, vooral voor brildragers. De aanraakbediening biedt slechts beperkte mogelijkheden. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handmatige pop-up OLED zoeker en een multifunctionele ring op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je foto's.