Eerste indruk|De Samsung Gear 360 is een nieuw soort camera waarmee je de wereld om je heen in 360 graden vast kunt leggen. Is de Gear 360 een leuke gadget of een revolutionaire camera?

Conclusie

De Samsung Gear 360 maakt een nieuwe manier van foto’s en video’s maken toegankelijk voor consumenten. De beeldkwaliteit is vrij goed en de camera is makkelijk te bedienen. Voor het beste gebruiksgemak is de koppeling met een smartphone gewenst, maar helaas moet je hiervoor wel een Samsung-smartphone hebben die de app Gear 360 ondersteunt. Heb je niet zo’n toestel, dan heb je een goede computer of laptop nodig om de beelden te verwerken.

De meeste consumenten zullen een stuk meer hebben aan een gewone fotocamera. De mogelijkheid om in 360 graden te fotograferen of filmen voegt namelijk slechts in enkele situaties echt iets toe. De camera is daarom vooral geschikt voor liefhebbers van gadgets en enthousiastelingen van deze nieuwe techniek.

Hoe werkt het?

De Samsung Gear 360 is een ronde bol ter grootte van een tennisbal waarop 2 camera’s zitten aan tegengestelde kanten. Beide camera’s hebben een grote fisheye-lens, die ervoor zorgt dat de camera een extreem brede kijkhoek heeft. Deze kijkhoek is zo groot dat elke lens een beeld van 180 graden kan filmen. Het beeld van de 2 camera's sluit op elkaar aan en kun je met de bijbehorende software of app aan elkaar plakken. Op deze manier krijg je een video of foto waarop je naar links, rechts, boven, onder of achter kunt kijken.

Het bekijken van een 360-gradenfoto of 360-gradenfilmpje gaat anders dan bij een normale foto. Als kijker beslis je welke kant je op wilt kijken. Op de computer of smartphone kun je met de muis of vinger slepen over de foto of video om je blik te sturen. Leuker is de optie om met je smartphone te bewegen in de richting waar je naartoe wilt kijken. Op die manier kun je je beter inbeelden en wordt de ervaring sterker. Ook YouTube, Facebook en Flickr ondersteunen tegenwoordig beelden van 360-gradencamera’s zodat je je foto’s en video’s ook online kunt delen.

Het beeld van de camera bestaat oorspronkelijk uit 2 beelden met een zeer brede kijkhoek. Door slimme software kan het beeld op je computer of smartphone zo aan elkaar worden geplakt dat het 360 graden om je heen vult. Klik op de afbeelding om de foto in 360 graden te zien op de fotosite Flickr.

Hoe te gebruiken

Als je de Gear 360 gebruikt hoef je over één ding niet na te denken: het beeldkader. Alles in het zichtveld van de cameralenzen komt in beeld. Hierdoor moet je wel extra aandacht besteden aan de positie van de camera, er bestaat namelijk geen ‘achter de camera’. Als je een foto of filmpje maakt, sta je dus ook zelf altijd op het beeld. Tenzij je weg kan lopen van de camera, maar dan staat je dure camera onbewaakt.

Wanneer je een opname maakt van een object dat ver weg staat van de camera, zal er voor de kijker weinig om zich heen te zien zijn dat interessant is. Het is daarom aan te raden om zo dicht mogelijk bij het object te komen of met de camera 'in de actie' te zitten.

Onder de bol met de 2 camera’s zitten 3 pootjes waarop de camera kan staan. Met dit kleine statiefje kun je de camera makkelijk neerzetten. Wanneer je deze pootjes inklapt, vormen ze samen een handvat voor de camera. Op deze manier kun je de camera makkelijk vasthouden tijdens het filmen, maar je hand komt dan helaas wel duidelijk in beeld. Het kleine statief is ook los te draaien. Op de camera zit - zoals op elke camera - schroefdraad, zodat je de camera op een ander statief kunt schroeven.

Het is ook mogelijk om slechts één camera van de Gear 360 aan te zetten. Je krijgt dan een beeld wat te vergelijken is met dat van een actioncam, zoals een GoPro. Samsung geeft aan dat de camera spat- en stofdicht is, maar de camera kan geen extreme omstandigheden aan. Je kunt de camera bijvoorbeeld niet laten vallen van grote hoogtes of onderwater gebruiken.

Kwaliteit

De camera’s beschikken beide over 15 megapixels waarmee de foto’s samengevoegd bestaan uit 30 megapixels. Dat klinkt gigantisch veel, maar om een volledig beeld te creëren van 360 graden is dit ook zeker nodig. Bij het terugkijken van de beelden is het blikveld standaard erg breed. Overigens ziet het beeld er prima uit. Wanneer je wat meer inzoomt, gaat de kwaliteit snel naar beneden.

In het 360-gradenbeeld is helaas wel een kniplijn te zien op de plek waar de beelden van beide camera’s samenkomen en aan elkaar geplakt worden. Over het algemeen kan de camera deze lijn vrij goed verhullen, maar wanneer een object erg dicht bij de camera komt of wanneer er licht in één van de lenzen schijnt wordt de lijn duidelijker.

Bediening

Het bedienen van de camera kan via de camera zelf of via een Samsung-smartphone die ondersteund wordt door de camera:

Op de camera zitten 3 knoppen:

aan/uit-knop

foto- of filmmodus

start/stop-knop

Met behulp van een klein display op de camera zie je onder meer hoe lang je nog kunt opnemen en hoe vol de batterij is. Wanneer je geen gebruikmaakt van de smartphone kun je het beeld later op de computer zetten om te verwerken en te bewerken. De systeemeisen van dit programma zijn hoog. Een goede computer of laptop is dus vereist om de beelden te verwerken.

Gear 360 samen met Galaxy

In deze eerste indruk keken we alleen naar de mogelijkheden met een Samsung-smartphone. Wanneer je beschikt over een Samsung-model dat door de camera wordt ondersteund, dan kun je:

gemakkelijk verbinding maken met de Gear 360 (via bluetooth en Wi-Fi Direct) om te bekijken wat je gaat filmen of fotograferen.

instellingen wijzigen.

de camera starten of stoppen.

foto’s en video’s terugkijken.

De camera werkt naadloos samen met de telefoon en dat maakt het gebruik van de camera nog makkelijker. Het is ook mogelijk om video’s te kopiëren naar je smartphone, al kan dit bij lange video’s wel een aantal minuten duren. Dit vergt veel energie van zowel de smartphone als de camera.

Virtual Reality (VR)

Om helemaal op te gaan in de beelden die je heb gemaakt, is het mogelijk om je Samsung-smartphone aan de Samsung Gear VR aan te sluiten. Met deze VR-bril kun je zelfgemaakte foto’s en video’s van de Gear 360 terugkijken. Lees meer over de ervaringen met deze bril in de eerste indruk van de Gear VR.