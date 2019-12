Snapfish stopt op 30 september

Nieuws|Fotowebsite Snapfish sluit haar deuren op 30 september. Het bedrijf Hewlett-Packard (HP) stopt de Snapfish-activiteiten in Nederland omdat ze wil investeren in andere landen. Klanten moeten hun foto’s veiligstellen én op zoek naar een andere dienst.

Op Snapfish konden gebruikers onder meer foto's laten afdrukken, een gastenboek maken en foto's delen via e-mail of via een link. Dat is vanaf 30 september niet meer mogelijk. Wie op zoek is naar een nieuwe aanbieder, heeft veel aan onze vernieuwde informatie over fotoboeken.

Als je foto's online op snapfish.nl bewaart, dien je deze op tijd te downloaden. Dat kon gratis tot 30 september op www.snapfish.nl/hiresdownload. Die pagina is inmiddels offline. Na 30 september kan het via de Engelse evenknie www.snapfish.com. Wat de uiterlijke downloaddatum is, is niet bekend gemaakt.

Snapfish heeft een pagina met veelgestelde vragen online gezet. Daaruit blijkt dat online en offline opgeslagen projecten tot 30 september besteld kunnen worden. HP belooft dat deze op de normale manier verwerkt en geleverd worden. Na die datum hebben klanten geen toegang meer tot hun projecten.

Ook tegoeden voor gratis producten zijn maar tot 30 september houdbaar. Tegoeden kunnen na 30 september niet meer worden ingewisseld. Ongebruikte cadeaubonnen en prepaid afdrukken worden na 30 september terugbetaald aan klanten.