Triggertrap Mobile: review

Triggertrap is leuk voor mensen die graag perfect getimede, creatieve foto’s maken. Voor de meeste mensen is het echt een gadget. Voor een enkeling is het een uitkomst om heel speciale foto’s te maken. Bijvoorbeeld foto’s van:

knappende en knallende objecten;

mensen die ineens juichen of schreeuwen;

de sterrenhemel in beweging;

een vogeltje dat haar jong voert.

Het instellen van de app is heel makkelijk. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig aangeven boven welke geluidsdrempel foto’s gemaakt moeten worden; of bij welk aantal gezichten. Een Triggertrap-camera-opstelling kan bijvoorbeeld leuk zijn op een feest: automatisch foto’s maken als er bijvoorbeeld 4 mensen in beeld staan.

Wij probeerden de Triggertrap Mobile Kit MD3‑L1 en versie 3.1.3 van de app, met een systeemcamera van Panasonic.

Via de tab 'Wat is Triggertrap Mobile?' hierboven vind je alle instelopties van de huidige versie.

Waar moet ik op letten?

Triggertrap bestaat uit een Engelstalige app en een dongle (een stukje hardware dat je inplugt) om je fotocamera met je smartphone te verbinden. Het ene kabeltje gaat in de koptelefoonaansluiting van je smartphone, het andere gaat in de microfoonaansluiting van je camera.

Je kunt niet zomaar een willekeurige Triggertrap kopen. Koop de versie die geschikt is voor jouw camera. Je camera moet wel een microfoonaansluiting hebben. Op de website van Triggertrap kun je het merk en type van de camera invullen om het juiste setje te vinden.

Let bij het gebruik op het volgende:

Je moet de smartphone instellen op maximaal volume . De camera wordt namelijk getriggerd na een geluidssignaal dat de smartphone afgeeft via het snoertje.

. De camera wordt namelijk getriggerd na een geluidssignaal dat de smartphone afgeeft via het snoertje. Je moet de camera handmatig scherpstellen. Met autofocus werkt de Triggertrap namelijk niet, omdat de camera dan minder snel reageert. Dat betekent dat je vooraf moet bepalen op welke afstand je onderwerp in beeld komt. Dat beperkt de mogelijkheden wel een beetje.

Met autofocus werkt de Triggertrap namelijk niet, omdat de camera dan minder snel reageert. Dat betekent dat je vooraf moet bepalen op welke afstand je onderwerp in beeld komt. Dat beperkt de mogelijkheden wel een beetje. De camera en de smartphone moeten aan blijven staan totdat alle foto’s gemaakt zijn. De app blijft automatisch open staan, maar de camera moet je zelf zo instellen dat hij niet automatisch uitschakelt. Dus let op de batterijduur!

Accessoires

Als je de Engelstalige filmpjes op de website van Triggertrap bekijkt, zie je dat ze veel gebruik maken van accessoires:

Meestal staat de camera op een statief.

Bij het fotograferen van een knallende ballon gebruiken ze de Triggertrap om een losse flitser aan te sturen.

aan te sturen. Bij bijvoorbeeld gezichtsherkenning is het belangrijk dat de smartphonecamera ongeveer hetzelfde in beeld heeft als de camera: dan kan een instelbare houder handig zijn om de smartphone op zijn plek te houden.

Wij probeerden de Tiggertrap zonder deze accessoires. Wil je de mogelijkheden ten volle benutten dan zijn de accessoires geen overbodige luxe.

Moet ik ’t kopen?

De Triggertrap is voor de meeste mensen niet meer dan een gadget. Voor een enkeling is het een uitkomst om heel speciale foto’s te kunnen maken.

Koop de Triggertrap niet als je:

het beeld van je camera op je smartphone wilt zien (remote viewfinder);

de camera automatisch wilt laten reageren op licht, zoals bijvoorbeeld bliksem;

een draadloze oplossing zoekt.

NB De combinatie camera-triggertrap-smartphone kan wel draadloos aangestuurd worden met een éxtra smartphone.

Tenslotte

Triggertrap is ooit gestart als crowdfundingproject op Kickstarter in 2011. Op dezelfde manier is in 2014 geld opgehaald om een hogesnelheids-Triggertrap met meerdere aansluitingen te maken: “Ada”. Deze week werd bekend dat dat project stopt, omdat Ada te duur is om te produceren.

Wat is Triggertrap Mobile?

Triggertrap maakt van je smartphone een afstandsbediening voor je fotocamera. Op allerlei manieren kun je bepalen op welk moment een foto gemaakt wordt en met welke sluitertijd. Triggertrap kan hiervoor niet alleen de klok in de smartphone gebruiken, maar ook de gps, bewegingssensoren of gezichtsherkenning.

Hieronder lichten we de instelmogelijkheden van Triggertrapp versie 3.1.3. toe.

Hieronder lichten we de instelmogelijkheden van Triggertrapp versie 3.1.3. toe.

Cable Release Modes

Simple cable Release: als je op de rode knop drukt, maakt de camera de foto. Met audioverlengkabels kun je zo eventueel van een grote afstand de camera bedienen.

Quick release: de camera maakt de foto als je de rode knop loslaat.

Press and Hold: de camera maakt de foto zolang je de rode knop ingedrukt houdt.

Timed Release: bepaal precies hoe lang de sluitertijd moet zijn (hh:mm:ss.ss)

Self Timer: met deze zelfontspanner kun je de tijd tot de foto precies instellen (hh:mm:ss.ss)

Timelapse Modes

Timelapse: bepaal het interval tussen 2 foto’s (hh:mm:ss.ss) en de camera fotografeert met dat interval totdat je de rode knop weer indrukt.

TimeWarp: bepaal hoeveel foto's je wilt maken in hoeveel tijd en pas het grafiekje aan om het snelheidsverloop te bepalen.

Distancelapse: stel een afstand in meters in. De camera maakt steeds een foto als die afstand is afgelegd. Een filmpje op triggertrap.com laat zien wat een gedoe het is om de camera stabiel in de auto te monteren…

Star Trail: bepaal het aantal foto’s, de totale tijd en hoeveel tijd er tussen de foto’s moet zitten.

Bramping: bepaal het aantal foto’s, het interval en de sluitertijd bij de start en aan het einde. Bedoeld voor bijvoorbeeld timelapse-opnamen met een overgang van dag naar nacht. De camera moet in bulb-stand staan.

Sensor Modes

Sound Sensor: stel in bij welk geluidsniveau een foto gemaakt moet worden.

Vibration Sensor: stel in bij welk trillingsniveau een foto gemaakt moet worden.

Peekaboo: stel hoeveel gezichten de smartphone tegelijk moet herkennen voordat een foto gemaakt wordt.

HDR modes

De camera moet in bulb-stand staan.

LE HDR (Long Exposure HDR): bepaal het aantal foto's, de gemiddelde sluitertijd en de stapgrootte waarmee de sluitertijd wordt aangepast.

LE HDR Timelapse: bepaal het tijdsinterval tussen te foto’s, de gemiddelde sluitertijd en de stapgrootte waarmee de sluitertijd wordt aangepast.

Remote modes

WiFi: via wifi kun je met een extra smartphone één of meerdere sets ‘camera-triggertrap-smartphone’ draadloos bedienen.

Calculators