Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 uit 2023.Warmtepomp (p. 14-17) ISDE: Warmtepomp woningeigenaren Warmteverliesberekening Levensloopbestendig (p. 20-23) Overwaarde huis opnemen Langer Thuis in Huis Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) laat zien of je gemeente een Blijverslening of Verzilverlening aanbiedt Hulp nodig bij aanvragen Wmo? Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Starten met ondernemen (p. 24-26) Btw-aangifte doen en betalen Checken of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting Een administratie opzetten voor uw belastingaangiften Zakelijke kosten Extra pensioen (p. 30-31) Bereken uw aftrekbare lijfrentepremie (vanaf 2016) Bruto-netto pensioen + inkomen Mantelzorg (p. 36-39) Vergoeding Mantelzorg 2023 Meedenktraject: korte en krachtige ondersteuning voor mantelzorgers Mantelzorgelijk Ik overweeg pgb zorg te geven aan mijn partner, familielid of kennis. Waar krijg ik mee te maken? Alles over kortdurend en langdurend zorgverlof Tegemoetkoming specifieke zorgkosten Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu