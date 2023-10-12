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Geldgids 6/2023

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 uit 2023.

Gepubliceerd op:12 oktober 2023

Warmtepomp (p. 14-17)

Levensloopbestendig (p. 20-23)

Starten met ondernemen (p. 24-26)

Extra pensioen (p. 30-31)

Mantelzorg (p. 36-39)

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