Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7/2021.Rubriek 'Actueel' (p. 04-06) Kamerbrief Ollongren over koopproces woningen Conclusie advocaat-generaal Hoge Raad over woekerpolissen Artikel ‘Leven van je vermogen’ (p. 10-13) Uitspraak rechtbank Zeeland West-Brabant Conclusie advocaat-generaal Hoge Raad Artikel ‘Voorkom luchtkastelen’ (p. 14-17) Filter aannemers op keurmerk, beoordelingen, specialisme en regio Verbouwen en klussen: handige tips Rubriek ‘Belasting’ (p. 18-19) Verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule bij belastingzaken Artikel ‘Cijfer je wijzer’ (p. 20-23) Rekenmodules: Sparen & beleggen Geld lenen & financiering Hypotheek & wonen Werk, inkomen & ontslag Pensioen, pensioengat, jaarruimte Ondernemer, zzp'er & dga Schenken & erven Basis berekeningen Wat kost ... Artikel ‘In de ban van Bitcoin’ (p. 24-26) Een snelle introductie in cryptovaluta De technologie achter crypto; alles over de blockchain Hoe vaak worden de verschillende cryptomunten verhandeld? Blijf alert op fraude Zo werkt de belastingheffing over cryptovaluta Rubriek ‘Frictie’ (p. 37) Overzicht van subsidies bij het verduurzamen van je huis Artikel ‘Je rechten en plichten als huurder’ (p. 38-41) Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Juridisch loket Huurbescherming Gebrekenboek Huurcommissie (pdf) Wijzigingen huurbeleid 2021 en 2022 Rechtswinkel Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) Artikel ‘De laatste bankzaken’ (p. 42-45) Bankrekening en overlijden Hypotheek wijzigen: lagere rente na overlijden Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/partner Artikel ‘Wat kost een zorgvilla?’ (p. 52-55) Overzicht van particuliere zorginstellingen: ZorgvillaExpert.nl Zorgvilla.nu Waarderingen zorgaanbieders Rapporten zorgaanbieders en bedrijven Artikel ‘Zitten we straks in het donker?’ (p. 60-61) Wat gebeurt er als mijn energieleverancier geldproblemen heeft of failliet gaat? Klacht over energieleverancier Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu