icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Geldgids 7/2021

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7/2021.

Gepubliceerd op:2 december 2021

Rubriek 'Actueel' (p. 04-06)

Artikel ‘Leven van je vermogen’ (p. 10-13)

Artikel ‘Voorkom luchtkastelen’ (p. 14-17)

Rubriek ‘Belasting’ (p. 18-19)

Artikel ‘Cijfer je wijzer’ (p. 20-23)

Artikel ‘In de ban van Bitcoin’ (p. 24-26)

Rubriek ‘Frictie’ (p. 37)

Artikel ‘Je rechten en plichten als huurder’ (p. 38-41)

Artikel ‘De laatste bankzaken’ (p. 42-45)

Artikel ‘Wat kost een zorgvilla?’ (p. 52-55)

Artikel ‘Zitten we straks in het donker?’ (p. 60-61)

Bekijk overzichten van eerdere edities
Ga naar Geldgids.nu