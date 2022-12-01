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Geldgids 7/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 uit 2022.

Gepubliceerd op:1 december 2022

Artikel ‘Mag het een onsje minder?’ (p. 15-17)

Artikel ‘Stuurloze portefeuille’ (p. 20-23)

Artikel ‘Van wens naar werkelijkheid’ (p. 24-27)

Artikel ‘Aflossen voor lagere lasten’ (p. 28-30)

Artikel ‘Wat scheelt het eigen risico?’ (p. 32-37)

Artikel ‘Minder voordeel voor zelfstandigen’ (p. 38-39)

Artikel ‘Een hap uit je huis’ (p. 40-43)

Artikel ‘Of je vooraf wilt betalen’ (p. 48-49)

Artikel ‘Laatste fase zonder zorgen’ (p. 50-53)

Artikel ‘Gedeelde duiten’ (p. 54-56)

Artikel ‘Warm de winter door’ (p. 60-62)

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