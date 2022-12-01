Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 uit 2022.Artikel ‘Mag het een onsje minder?’ (p. 15-17) Betaalrekening: Waar moet je op letten? Overstappen van bank De beste bank volgens consumenten Artikel ‘Stuurloze portefeuille’ (p. 20-23) Checklist levenstestament Bereken de erfbelasting Risicoprofiel voor beleggingsportefeuille Artikel ‘Van wens naar werkelijkheid’ (p. 24-27) 6 vragen over het omzetten van een lijfrente of bankspaarrekening Lijfrente Je lijfrente komt vrij. Welke stappen moet je nemen? Artikel ‘Aflossen voor lagere lasten’ (p. 28-30) Risico-opslag per bank Extra aflossen op je hypotheek: Verstandig? Berekening maken BufferBerekenaar Artikel ‘Wat scheelt het eigen risico?’ (p. 32-37) Zorgvergelijker 2023 Inboedelverzekering Opstalverzekering Autoverzekering Reisverzekering Hulp voor juridische brieven Artikel ‘Minder voordeel voor zelfstandigen’ (p. 38-39) Middeling inkomen box1 berekenen Artikel ‘Een hap uit je huis’ (p. 40-43) Opeethypotheken: waar moet je op letten? Artikel ‘Of je vooraf wilt betalen’ (p. 48-49) Een goede aannemer vinden Artikel ‘Laatste fase zonder zorgen’ (p. 50-53) De laatste fase van je leven: praat erover Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Over palliatieve zorg Agora - Samen voor mensen in de palliatieve fase Praten over de laatste levensfase (rapport) Artikel ‘Gedeelde duiten’ (p. 54-56) Familiehypotheek regelen? Volg ons stappenplan Boek De familiebank Artikel ‘Warm de winter door’ (p. 60-62) Hoe isoleer je je huis? Isolatie: je huis isoleren Isoleren en besparen: minder energiekosten Advies op Maat - Milieu Centraal Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu