Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die meer willen lezen over de onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2026.Meeneemhypotheek (p. 10-13) Uitspraak Kifid Commissie van Beroep over Rabobank 2025-0053 (pdf) Uitspraak Kifid 2025-0804 (pdf) Uitspraak Kifid 2023-0663 (pdf) Digitale erfenis (p. 14-17) Deepfake Therapy | NPO Doc Regel je digitale nalatenschap en voorkom toegangsproblemen Persoonlijk memorandum (pdf) Tips voor de online nalatenschap (pdf) Slim laden loont (p. 28-29) Link naar berekening (pdf) Emissie reductie eenheden: hoe werken ze? Lijst van inboekdienstverleners Kaart met gemeenten die vergunningen verstrekken Laadpas kiezen voor je elektrische auto: waar let je op? Gemiddelde laadkosten per gemeente in 2025 Stappenplan: naar het buitenland met een elektrische auto Testlab fundering (p. 42-43) Stappenplan funderingsonderzoek en aanpak funderingsherstel (pdf) Lokale Loketten voor Funderingsproblematiek Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden Informatie over uw fundering Amsterdam Productkenmerken Funderingslening Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu