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Geldgids 5/2026

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die meer willen lezen over de onderwerpen uit Geldgids 5 uit 2026.

Gepubliceerd op:4 augustus 2026

Meeneemhypotheek (p. 10-13)

Digitale erfenis (p. 14-17)

Slim laden loont (p. 28-29)

Testlab fundering (p. 42-43)

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