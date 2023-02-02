Heb je een laadpas nodig?

Wil je je elektrische auto opladen bij een publieke laadpaal? Dan heb je een laadpas van een aangesloten laadpasaanbieder nodig. Laad je je auto alleen thuis op via een privé laadpaal? Dan heb je geen laadpas nodig. Uit het Nationaal Laadonderzoek (2025) blijkt dat iemand met een elektrische auto gemiddeld 2 tot 3 laadpassen heeft. Ten opzichte van vorig jaar is het gebruik van laadapps wel toegenomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat 65% bewust kiest voor een specifieke laadpas. Wat opvalt is dat bijna de helft van de ondervraagden in het onderzoek (meestal) niet weet welke prijs je betaalt bij een publieke laadpaal.

Waar moet je op letten bij een laadpas?

Er zijn honderden laadpassen. Aanbieders bepalen zelf hun voorwaarden en tarieven voor het laden. De prijs die je betaalt bij een laadpaal, is afhankelijk van de laadpas die je gebruikt. Bij dezelfde laadpaal kunnen dus per laadpas andere tarieven gelden.

We kunnen daarom niet aangeven welke laadpas de beste is. Dit hangt af van welke laadpalen je gaat gebruiken. Kijk welke laadpalen er bij jou in de buurt zijn. En welke laadpalen je denkt te gebruiken. Vergelijk voor deze laadpalen de verschillende laadpasaanbieders.

Met onze checklist vergelijk je de verschillende laadpassen. En kijk je welke voor jou het meest gunstig is. Je kunt ook meerdere laadpassen aanvragen.

Veelgestelde vragen

We zetten een aantal veelgestelde vragen over laadpassen voor je op een rij.