Mobiel laadpunt of vaste laadpaal?

Een eigen laadpaal is wel zo handig als je een elektrische auto hebt. Zo kun je altijd thuis je auto opladen. Je hoeft dan nooit meer te zoeken naar een vrij laadstation in de buurt. Laden via een eigen punt is ook goedkoper dan publiek laden.

Ga je voor thuisladen? Dan heb je vaak de keuze uit een mobiel laadpunt of een vaste laadpaal. Met een mobiele lader laad je de elektrische auto op via een normaal stopcontact. Een vaste laadpaal biedt meer gemak. Je kunt je auto direct opladen en hoeft er in principe niets bij te pakken. Wat je het best kunt kiezen hangt af van je auto en je persoonlijke voorkeuren.

Wachttijd

Uit het Nationaal Laadonderzoek (2025) blijkt dat de meeste mensen niet lang hoeven te wachten op de plaatsing van laadpaal. In 2025 was bij 80% de laadpaal binnen een maand geïnstalleerd.

Is mijn vaste laadpunt verzekerd?

Een laadpunt voor je elektrische auto is niet goedkoop. Krijg je te maken met schade of diefstal? Dan is het fijn als dit wordt gedekt door de verzekering.

Op welke verzekering je laadpunt is verzekerd, hangt af van of je een vast of mobiel laadpunt hebt. En of je een (koop)huis of appartement hebt. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is.

Is mijn mobiele laadpunt verzekerd?

Een mobiel laadpunt is verzekerd onder je inboedelverzekering en wordt gezien als accessoire van je auto. Als je mobiele laadpunt gestolen wordt uit je huis of garage dekt je inboedelverzekering de schade tot een bepaald bedrag. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Als je lader uit de auto wordt gestolen is er een beperkte dekking vanuit je inboedelverzekering.

Tips:

Check de dekking van je verzekeraar.

Is er geen dekking of is deze niet voldoende? Kijk dan of je de dekking kunt verhogen of stap over naar een andere verzekeraar. Inboedelverzekeringen vergelijk je eenvoudig via onze vergelijker.

Meld bij de verzekeraar dat je een mobiel laadpunt hebt en geen vaste laadpaal.

Dekking via je verzekering