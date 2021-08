Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gardena PowerMax 32/36V P4A Solo (zonder accu) is een accu grasmaaier voor gazons tot 500 m² met een maaibreedte van 32 cm. Let op: dit is de versie zonder meegeleverde accu's. Het "Power 4 All" (P4A) tuingereedschap van Gardena gebruikt dezelfde accu's als onder meer Bosch (groen).