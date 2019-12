Stihl RMA 235

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het instapmodel accumaaier van Stihl doet het redelijk in onze test, en is heel betaalbaar. De richtprijs voor de maaier inclusief de AK 20 accu van 2,8 Ah is €300. De accu is uitwisselbaar en ook te gebruiken met ander tuingereedschap van Stihl, en de maaier is ook zonder accu te koop. Het is een smalle maaier met een maaibreedte van 33 cm, wat hem alleen geschikt maakt voor kleinere gazonnen. Een mulchhulpstuk ontbreekt jammer genoeg.