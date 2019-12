Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De WOLF-Garten A 340 E is in verhouding goedkoop en heeft een prima prijs/kwaliteitverhouding. Met een maaibreedte van 34 cm is hij geschikt voor gazonnen van gemiddelde grootte. Het gebruiksgemak is uitstekend, en hij kan mulchen. De maaiprestaties blijven wel achter bij de betere machines, maar die zijn dan ook bijna dubbel zo duur. Ook maakt hij relatief veel lawaai.