1 halen 3 betalen bij Centraal Beheer

‘Ik baal hiervan en vind het vervelend dat de verzekeraar mij aan het werk zet’, aldus een dame die de premie van haar alleenstaande zoon met €30 per jaar zag stijgen. Bij een bejaarde klant ging de premie zelfs met €18 per maand omhoog door de ongewenste omzetting. Een 72-jarige dame (die al 40 jaar voor 2 personen verzekerd is) belde Centraal Beheer over de gang van zaken. 'Antwoord: 3 personen? Ach ja, er kan wel een kind bijgekomen zijn. Op mijn leeftijd van 72 jaar, antwoord ik. Nou ja, misschien een kleinkind.'

Reactie Centraal Beheer

In een reactie stelt Centraal Beheer: 'In de oude inboedel- en opstalverzekering was gezinssamenstelling geen premiebepalende factor, in de nieuwe inboedel- en opstalverzekering wel. Die hebben we voor onze bestaande klanten zo goed mogelijk geprobeerd in te schatten op basis van bij ons bekende informatie. Maar als we geen informatie uit overige verzekeringen hadden, hebben we het aantal op 3 of meer personen gezet. Dan is de klant in elk geval goed verzekerd. We benadrukken in de communicatie aan de klant dat hij dat aantal controleert en wanneer nodig aanpast of laat aanpassen.'

Extreme premieverhogingen

Gedupeerde verzekerden krijgen hun eventueel te veel betaalde premie terug. Eerder berichtte de Consumentenbond al over de vele klachten over de soms extreme premieverhogingen bij Centraal Beheer. Stijgingen van 100% of meer zijn daarbij geen uitzondering. Praat mee en/of deel jouw ervaringen in onze online community over dit onderwerp!

Bron: Consumentenbond/Centraal Beheer

