Ook opstalverzekeraars differentiëren op leeftijd

Van de 29 aanbieders in onze online opstalverzekeringenvergelijker maken er momenteel 12 onderscheid op leeftijd. Die verschillen kunnen flink oplopen.

Bijna €100 verschil

Bijvoorbeeld: een stel van rond de 20 met een hoekwoning in het Zeeuwse Yerseke is voor een allriskpolis bij Reaal per jaar €361 kwijt, terwijl een echtpaar van 70 jaar in exact dezelfde woning €268 betaalt.

Een verschil van bijna €100 dus. Bij het Standaard-product van Nationale-Nederlanden bedraagt dit verschil €80 per jaar.

Bij de volgende verzekeraars zijn jongeren van 20 of 30 eveneens duurder uit dan klanten van 60 of 70 jaar:

Allianz

BLG

Centraal Beheer

Ditzo

Hema

InShared

nowGo

SNS

Ouderen duurder uit

Opvallend is dat AllSecur en FBTO juist een hogere premie rekenen naarmate verzekerden óuder worden. De leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar betaalt in de meeste gevallen ‘gewoon’ de gemiddelde premie.

Commerciële keuze

Een verklaring voor de premiedifferentiatie kan zijn dat jongeren volgens verzekeraars voor hogere schadecijfers zorgen. Maar het kan ook een commerciële keuze zijn, om zich op een bepaalde doelgroep te richten.

Inboedelverzekeringen

Ook bij de premiebepaling van inboedelverzekeringen kijken verzekeraars naar leeftijd. Dat is echter minder opzienbarend, aangezien jongeren aan het begin van hun loopbaan doorgaans minder (waardevolle) spullen zullen hebben dan iemand van pakweg 50.

Bron: Consumentenbond/MoneyView