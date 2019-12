De beste inboedelverzekeringen zijn van Nationale-Nederlanden

Vergoeding van nieuwwaarde

De inboedelverzekeringen van Nationale-Nederlanden scoren met name goed omdat ze in geval van schade liefst 10 jaar de nieuwwaarde van het verzekerde vergoeden. Nieuwwaarde is het bedrag waarmee je een nieuw, soortgelijk product kunt kopen.

Dat doet verder alleen ING, maar vanwege de verplichte koppeling met een betaalrekening van ING, krijgen deze verzekeringen een lager Testoordeel. Dat geldt ook voor ABN Amro en Interpolis (Rabobank). Voor bestaande klanten van ING en Rabobank zijn de woonverzekeringen van deze banken een stuk interessanter.

Vergoeding van dagwaarde

Ook andere verzekeraars dan NN en ING vergoeden de nieuwwaarde van het verzekerde, maar alleen totdat je spullen minder waard zijn geworden dan 40% van de nieuwwaarde. Bij elektronische apparatuur is dat al snel het geval. Vanaf dat moment krijg je nog slechts de dagwaarde: de waarde van de bezittingen op het moment dat de schade ontstond.

Laagste score

Geen enkele inboedelverzekering krijgt een onvoldoende van de Consumentenbond. Het laagste Testoordeel (6,1) is voor de polis Budget van Klaverblad. Deze verzekering, met de minder ruime extra uitgebreid-dekking, vergoedt schade aan kostbare inboedel tot relatief lage bedragen. Schade door een windvlaag, sneeuwdruk, het inslaan van hagelstenen en het overlopen van dijken, kades of sluizen door hevige neerslag wordt helemaal niet vergoed.

Beste combinaties

De Consumentenbond adviseert de opstal- en de inboedelverzekering zo mogelijk bij dezelfde maatschappij onder te brengen. De beste combinaties vind je bij Interpolis (8,3), SNS (8,1) en Nationale-Nederlanden (Maatwerk scoort 8,4, Standaard scoort 8,2).