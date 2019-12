Boevengilde op pad tijdens zomervakantie

Inbrekers gebruiken slinkse trucjes om er achter te komen of iemand op vakantie is. Zo kwamen uit de Apeldoornse wijk De Heeze verschillende meldingen binnen over cocktailprikkers die in het slot van de voordeur of de sponning waren gestoken. Op deze manier kunnen inbrekers zien of de deur onlangs geopend is of niet. Op dezelfde manier worden ook wel een stukje papier, een plakbandje of iets dergelijks gebruikt.

Ziet u iets dergelijks bij uw eigen woning of een woning in de buurt, meld dit dan direct bij de plaatselijke politie. Als u zelf op vakantie gaat, meld dit dan bij buren en laat iemand liefst dagelijks even het huis van binnen inspecteren.

Lees hier hoe u korting kunt krijgen door zelf inbraakpreventiemaatregelen te nemen.

Meer tips over inbraakpreventie, in het bijzonder tijdens de vakantie? Zoek op internet onder 'inbraakpreventie' en 'politie'.