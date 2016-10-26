Elektrische apparatuur vaak brandhaard

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:26 oktober 2016
Van Galen heeft een viertal duidelijke adviezen ter voorkoming van brand:
Ook vlam-in-de-pan is nog steeds een belangrijke oorzaak van brand - tot verbazing van Van Galen: ‘De brandweer geeft hier ontzettend veel voorlichting over. Gebruik een goede friteuse in plaats van het ouderwetse pannetje met vet. En blijf in de keuken. We snappen allemaal dat je lekkere trek hebt als je na een avondje stappen thuiskomt. Maar ga dan niet op de bank je roes uitslapen terwijl je kroketjes staan te bakken.’
Kortsluiting bij huishoudelijke apparaten door onweer en bliksem droeg zelfs bij aan een hausse aan brandclaims in de zomer van 2015. Dat bleek uit de deze week gepubliceerde Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks opstelt, vooral op basis van schadeclaims op de inboedel- en opstalverzekering. In totaal waren er in 2015 103.144 brandclaims, iets meer dan in 2014 .
Brandexpert Van Galen heeft nóg een aantal tips:
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