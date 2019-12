Elektrische apparatuur vaak brandhaard

Van Galen heeft een viertal duidelijke adviezen ter voorkoming van brand:

Sluit niet te veel of te zware elektrische apparatuur aan op één enkele stekkerdoos of groep.

Maak apparatuur stofvrij door bijvoorbeeld het stoffilter van je droger te reinigen.

Rol een haspel helemaal uit, anders wordt hij bloedheet.

Laat de oplader niet in het stopcontact zitten als je telefoon of tablet niet aan het opladen is. ‘Alles wat heet wordt, kan ontbranden.'

Vlam-in-de-pan

Ook vlam-in-de-pan is nog steeds een belangrijke oorzaak van brand - tot verbazing van Van Galen: ‘De brandweer geeft hier ontzettend veel voorlichting over. Gebruik een goede friteuse in plaats van het ouderwetse pannetje met vet. En blijf in de keuken. We snappen allemaal dat je lekkere trek hebt als je na een avondje stappen thuiskomt. Maar ga dan niet op de bank je roes uitslapen terwijl je kroketjes staan te bakken.’

Kortsluiting

Kortsluiting bij huishoudelijke apparaten door onweer en bliksem droeg zelfs bij aan een hausse aan brandclaims in de zomer van 2015. Dat bleek uit de deze week gepubliceerde Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks opstelt, vooral op basis van schadeclaims op de inboedel- en opstalverzekering. In totaal waren er in 2015 103.144 brandclaims, iets meer dan in 2014 .



Brandexpert Van Galen heeft nóg een aantal tips:

Hang rookmelders op de juiste plek (in de slaapkamer, de hal en kamers met veel apparaten)

Zet zo min mogelijk apparaten aan als je niet thuis bent of slaapt

Houd brandbare materialen uit de buurt van hittebronnen zoals de kookplaat

Als je een schoorsteen hebt, veeg die dan minimaal één keer per jaar

Deur dicht tijdens het slapen. ‘Hierdoor vergroot je je overlevingskansen bij brand enorm.’

