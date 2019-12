Weer minder brand- en inbraakschades

Nieuws|Het aantal inbraken en branden in ons land blijft dalen. In totaal werd vorig jaar 71.100 keer ingebroken in ons land, 19% minder dan in 2013. Het aantal woningbranden daalde van 115.000 (2013) naar 100.168 in 2014.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Risicomonitor van het Verbond van Verzekeraars. Die afnames zien verzekeraars terug in het aantal schadeclaims. Waar zij in 2013 gemiddeld nog zo'n 116 inbraakclaims per dag registreerden, daalde dat in 2014 naar nog geen 96. Het aantal geclaimde brandschades ging van 315 naar 274 per dag. Niettemin loopt de totale schadelast volgens het Verbond ‘in de vele honderden miljoenen euro’s’.

Brabant koploper

Met uitzondering van Limburg daalde het aantal inbraken op 1000 huishoudens in alle provincies, het hardst in Flevoland (38,6%). Het grootste risico op inbraak loop je nog steeds in Noord-Brabant: op elke 1000 huishoudens werden daar vorig jaar 5,4 inbraken geregistreerd. Tilburg, Eindhoven en Breda prijken bovenaan het lijstje met inbraakgevoelige gemeenten (minstens 50.000 inwoners). Het veiligst woon je in de provincies Friesland en Groningen (1,7).

Het aantal woningbranden daalde in alle provincies, het hardst in Friesland (33,8%). Qua brandgevaar ben je net als een jaar eerder het slechtst af in Overijssel (19,6 branden op elke 1000 huishoudens), op de voet gevolgd door Limburg (19,5). Het kleinste risico op een woningbrand loop je in Noord-Holland (9,5), Zuid-Holland en Zeeland (10,3).

Aantal inbraken op 1000 huishouden Woningbranden op 1000 huish. Groningen 1,7 (-20%) 11,9 (-24%) Friesland 1,7 (-23%) 12,2 (-34%) Zeeland 2,3 (-14%) 10,3 (-23%) Drenthe 2,6 (-12%) 14,6 (-21%) Overijssel 2,9 (-19%) 19,6 (-15%) Zuid-Holland 3,2 (-21%) 10,3 (-13%) Noord-Holland 3,2 (-25%) 9,5 (-12%) Gelderland 3,4 (-27%) 14,4 (-13%) Flevoland 3,6 (-39%) 13,3 (-15%) Utrecht 4,2 (-17%) 12,0 (-6%) Limburg 5,2 (+1%) 19,5 (-4%) Noord-Brabant 5,4 (-14%) 17,1 (-6%)



Politiekeurmerk

In de Risicomonitoren is voor het eerst gekeken naar het effect van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), waarover zo’n 10% van de Nederlandse huishoudens beschikt. Uit die analyse blijkt dat bij woningen met een certificaat het risico op inbraak met zeker 30% daalt. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet je huis aan diverse eisen voldoen. Het aanpassen van de woning kost al gauw een paar honderd euro. In ruil daarvoor krijg je bij veel inboedelverzekeraars korting op de premie.

Kortsluiting grote boosdoener

Omdat het Politiekeurmerk naast goede verlichting en inbraakwerende sloten op deuren en ramen ook een brandmelder verplicht stelt, ligt het brandrisico bij woningen met een keurmerk 36% lager. Verreweg de grootste veroorzaker van woningbranden (49%) is overigens defecte of verkeerd gebruikte apparaten. Denk hierbij aan een doorgebrand lampje in de vaatwasmachine of kortsluiting in de magnetron.

