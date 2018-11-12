Inbraakpreventie minder lucratief

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:12 november 2018
ABN Amro biedt sinds de introductie van zijn nieuwe inboedelverzekering, op 19 februari 2019, geen preventiekorting meer voor verzekerden met een Politiekeurmerk Veilig Wonen of Borg Certificaat.
Met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) of een BORG-certificaat (voor elektronische beveiliging), kreeg je tot voor kort bij de meeste inboedelverzekeraars een aardige korting op de premie. Bij ABN Amro loopt die (nu nog) op tot 20%.
ABN Amro zegt nu, bij het ontwikkelen van een nieuwe inboedelverzekering te bekijken of ze de korting nog willen handhaven. De regionale verzekeraar ZLM (Zeeland en Noord-Brabant) is van plan om 'op korte termijn' te stoppen met premiekorting bij inbraakpreventie.
Ook Centraal Beheer heeft bij de vernieuwde woonverzekeringen besloten geen kortingen meer te bieden voor beveiliging. Dat geldt eveneens voor FBTO. ‘In het algemeen willen we een concurrerende premie aanbieden, onafhankelijk van beveiligingsmaatregelen die de klant treft’, aldus een woordvoerster van moederconcern Achmea.
Bron: Consumentenbond
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