Inbraakpreventie minder lucratief

Premiekorting niet overal meer

Met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) of een BORG-certificaat (voor elektronische beveiliging), kreeg je tot voor kort bij de meeste inboedelverzekeraars een aardige korting op de premie. Bij ABN Amro en Bruns ten Brink loopt die (nu nog) op tot 20%.

ABN Amro zegt nu, bij het ontwikkelen van een nieuwe inboedelverzekering te bekijken of ze de korting nog willen handhaven. De regionale verzekeraar ZLM (Zeeland en Noord-Brabant) is van plan om 'op korte termijn' te stoppen met premiekorting bij inbraakpreventie.

Ook Centraal Beheer heeft bij de vernieuwde woonverzekeringen besloten geen kortingen meer te bieden voor beveiliging. ‘In het algemeen willen we een concurrerende premie aanbieden, onafhankelijk van beveiligingsmaatregelen die de klant treft’, aldus een woordvoerster.

Politiekeurmerk bijna standaard

ANWB en Unigarant hebben geen preventiekorting meer voor woningen gebouwd na 2001. Daarbij heeft meegewogen dat na dat jaartal het politiekeurmerk ‘bijna standaard werd’. Om diezelfde reden geeft de Goudse alleen nog premiekorting (maximaal 15%) in individuele gevallen, als de woning vrijwíllig is voorzien van het PKVW. Allianz geeft alleen nog korting (ongeveer 10%) als de beveiliging vrijwillig door de klant is aangelegd. 'Dus niet als eis vanuit de maatschappij'.

Kortingspercentage omlaag

Bij de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden is de korting verlaagd van 15% naar 2% à 6%. Verzekeruzelf.nl heeft de premiekorting onlangs verlaagd van 15% naar 8%. Wij betreuren het afschaffen/verlagen van de premiekortingen, maar benadrukken dat preventiemaatregelen natuurlijk in de eerste plaats zijn bedoeld om veiliger te wonen.

Bron: Consumentenbond