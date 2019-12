Nederwiet, gedekt of niet?

Nieuws|Een inboedel- of woonhuisverzekeraar mag een schadeclaim afwijzen omdat in de woning hennep wordt gekweekt. De verzekeraar moet wel aantonen dat die illegale activiteit verband houdt met de schade.

Dat blijkt uit recente uitspraken in 2 zaken van consumenten tegen schadeverzekeraars, waarbij softdrugs een rol spelen. Dat de overheid bepaalde activiteiten op dit vlak gedoogt, telt in deze zaken niet mee.

Risicoverzwarend

De eerste zaak gaat om een Amsterdamse koffieshopeigenaar die zijn voorraad thuis opslaat. Opstalverzekeraar Aegon vindt dit een risicoverzwarende wijziging – die de eigenaar had moeten melden – en keert niet uit als het hele huis afbrandt.

De rechtbank in Den Haag concludeert dat het hebben van een zakelijke voorraad softdrugs in de woning niet binnen de omschrijving ‘bewoning’ valt. Aegon mag de schadeclaim afwijzen en de registratie van de verzekerde in de centrale database CIS handhaven. Het wordt voor hem daardoor een stuk lastiger om zich bij een andere maatschappij te verzekeren.

Causaal verband

Elders wordt na een brand vastgesteld dat in een woonhuis hennep wordt geteeld voor thuisgebruik. De brand ontstaat in de ruimte waar de hennep wordt geteeld. In deze zaak concludeert de Geschillencommissie van het Kifid dat verzekeraar ABN Amro de schade wél moet vergoeden, omdat die geen causaal verband kan bewijzen tussen de illegale activiteit en de schade.



Zodra vaststaat dat er geen gegronde verdenking van fraude meer bestaat, moet bovendien de CIS-registratie worden doorgehaald. De vermelding in het interne register van ABN Amro mag wel worden gehandhaafd. De hennepteler kan dan nog steeds bij andere verzekeraars terecht.

Risico voor de verhuurder

Let op als je je woning verhuurt! Als de huurder het huis anders gebruikt dan in de huurovereenkomst afgesproken – bijvoorbeeld als hennepplantage, waarbij hij de stroom ook nog eens illegaal aftapt – kan dat voor woonverzekeraars reden zijn om schade niet te vergoeden. De verhuurder kan zich niet verschuilen achter het argument dat hij er niets aan kon doen of geen weet van had. Om toch een vergoeding te krijgen, zal hij de huurder aansprakelijk moeten stellen en de schade op hem verhalen.

Nooit gedekt

Volgens MoneyView geven 5 inboedel- en opstalverzekeraars expliciet in hun voorwaarden aan dat schade door brand en diefstal nooit is gedekt als zich een hennepkwekerij in de woning bevindt. Dat zijn BLG Wonen, Huis in Eén Verzekeringen, Reaal, SNS en Zelf.



Bron: Kifid/Rechtspraak.nl/MoneyView

