Overstromingsverzekering vermoedelijk volgend jaar beschikbaar

Nieuws|De overstromingsverzekering die voor deze zomer was aangekondigd is uitgesteld. ‘Mijn voorzichtige verwachting is begin volgend jaar’, aldus Kosta Keramopoulos, mede-oprichter van intiatiefnemer de Neerlandse.

‘Het werk aan onze kant is nu wel zo'n beetje gereed’, vervolgt Keramopoulos. ‘Maar omdat wij het product niet zelf gaan verkopen, zijn we voor de lancering afhankelijk van planningen van agentschappen. Doorgaans is het einde van het jaar een drukke periode, waardoor je snel in het nieuwe jaar komt voor nieuwe initiatieven.’

Watersnoodramp van 1953

Met de overstromingsverzekering van de Neerlandse zou het voor het eerst sinds 1953 mogelijk zijn je te verzekeren tegen de gevolgen van een dijkdoorbraak of scheuren, gaten of andere beschadigingen aan waterkeringen. Na de watersnoodramp hebben de Nederlandse verzekeraars namelijk besloten schade als gevolg van dergelijke rampen niet meer te vergoeden op hun opstal- en inboedelverzekeringen.

Pogingen om dit soort risico’s tóch verzekerbaar te maken, strandden tot dusver. Een plan van de grote verzekeraars waarbij het overstromingsrisico verplicht wordt meeverzekerd bij alle inboedel- en opstalverzekeringen, werd in 2012 afgewezen door de Autoriteit Consument en Markt. Ook de catastrofeverzekering van de Neerlandse – die onder meer schade door overstroming, aardbeving en terrorisme dekte – haalde het niet. De premie voor mensen in de grootste risicogebieden was simpelweg te hoog.

Voor de Consumentenbond is een belangrijk uitgangspunt dat een overstromingspolis voor mensen die in de risicogebieden wonen, bijvoorbeeld langs de Maas, betaalbaar is. Daarnaast mag zo'n verzekering nooit ten koste gaan van mensen die besluiten zo'n verzekering níet af te sluiten.

Klimaatverandering

Met de overstromingsverzekering wil deze kleine maatschappij dus een nieuwe poging wagen. De begin dit jaar aangekondigde plannen vielen min of meer samen met een alarmerend onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars), waaruit naar voren kwam dat door de klimaatverandering het aantal schades op de opstal- en inboedelverzekering fors toeneemt.

Bron: de Neerlandse/Consumentenbond