‘Overstromingsverzekering niet per se beter dan vangnet’

Nieuws|Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) bieden schadeverzekeraars niet per se een betere bescherming tegen het overstromingsrisico dan een ‘publiek vangnet’ als de huidige Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Toezichthouder DNB schrijft dat in het vandaag verschenen rapport ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?’

De timing is pikant. Brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars pleitte er half september voor de zogenoemde neerslagclausule van de woonverzekeringen uit te breiden met 'kleinschalige overstromingen' . Dit zal leiden tot hogere premies, óók voor mensen die ondanks alle klimaatveranderingen nauwelijks of geen risico lopen op overstromingsschade.

Twee mogelijkheden bij overstromingsschade

Momenteel kunnen consumenten zich voor bepaalde overstromingsschade alleen verzekeren bij de kleine maatschappij De Neerlandse . Daarnaast is er de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), die door de overheid in werking kan worden gezet. Dit is tot dusver een handvol keer gebeurd.

Schade komt deels terecht bij huishoudens

‘De overheid neemt echter naar verwachting niet alle schade op zich en de Wts biedt relatief veel vrijheid om de hoogte van tegemoetkoming binnen verschillende categorieën te bepalen. Een deel van de schade zal daarmee ook bij huishoudens, bedrijven en andere organisaties terechtkomen’, verwacht DNB.

Overheid houdt een rol

Desondanks acht de toezichthouder ‘een private markt voor overstromingsverzekeringen vanuit een breder maatschappelijk perspectief niet noodzakelijk te prefereren boven een publiek vangnet’. Eén van de redenen is dat de overheid bijna altijd een rol zal houden, doordat mogelijke overstromingsschades de verzekeringsbranche weleens boven de pet zou kunnen gaan.

Worst-case overstromingsscenario

Ter illustratie: in haar kersverse rapport rekent DNB voor dat de economische schade in een ‘worst-case overstromingsscenario’ – waarin waterkeringen aan de westkust op meerdere plaatsen bezwijken en delen van de randstad overstromen – kan oplopen tot €120 miljard. Meer realistische scenario’s leiden tot €20 à €60 miljard aan schade.

Steeds reëler risico

De Consumentenbond heeft niet direct een voorkeur voor de ene of de andere aanpak. Maar in ons laaggelegen land (maar liefst 60% van de oppervlakte is gevoelig voor overstromingen) is de mogelijkheid om je goed tegen een overstroming te verzekeren geen overbodige luxe. Het gaat immers om een steeds reëler risico, blijkt ook weer uit het net verschenen DNB-rapport.