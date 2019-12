Premiekorting Achmea in ruil voor data klant niet zonder risico

Nieuws|De aankondiging van Achmea om premiekorting te geven in ruil voor klantdata blijkt nog in de ideeënfase te zitten. De plannen roepen desalniettemin veel vragen op waar de Consumentenbond graag met Achmea voor om de tafel gaat.

Afgelopen donderdag schreef het Financieel Dagblad dat verzekeraar Achmea een proef zou starten voor verzekerden van schadeverzekeringen, zoals autoverzekeringen en inboedelverzekeringen. De verzekeraar zou daarvoor onder andere een samenwerking zijn aangegaan met Nest, de slimme thermostaat van Google. Dat bericht werd al snel ontkend door Nest zelf.

Rijgedrag delen niet zonder risico

Achmea is niet de eerste verzekeraar die probeert het risicogedrag van klanten in kaart te brengen, maar wel de eerste grote verzekeraar. Data over je rijgedrag of leefgewoonten delen met je verzekeraar is een risico voor consumenten, vindt de Consumentenbond.

De verzekeraar kan de data niet alleen gebruiken om de hoogte van de premie te bepalen maar ook om je claims te betwisten. Hoe meer de verzekeraar over je weet, hoe meer juridische argumenten hij heeft om niet uit te keren. Als je een conflict krijgt met de verzekeraar over een claim, kan de verzamelde informatie namelijk tegen je gebruikt worden.

Bescherm positie klant

De Consumentenbond wil daarom van de verzekeraar duidelijke antwoorden over de positie van consumenten. Of jij als verzekerde zelf ook (begrijpelijk) inzicht krijgt in de data die over je verzameld is, is bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Wat gebeurt er met jouw informatie als je niet langer bij Achmea verzekerd bent?

Daarnaast is het voor verzekerden in het algemeen goed te weten dat de informatie die over je verzameld wordt, ook door de overheid ingezien mag worden. Consumenten moeten hier actief op worden gewezen.

Keuzevrijheid

Wanneer alle verzekeraars de hoogte van de premie gaan koppelen aan de mate waarin je bereid bent je eigen gegevens te delen, wordt privacy enkel iets voor de welgestelden. Het is dan ook de vraag in hoeverre de keuze voor premiekorting in ruil voor je data vrijwillig blijft.