Ruimere opvang na calamiteiten

De Stichting Salvage – die zorgt voor hulp aan verzekerden en de eerste bereddingswerkzaamheden na een calamiteit – heeft op haar verzoek ruimere bevoegdheden gekregen.

De veranderingen per 1 december

• Het maximale bedrag dat per keer mag worden besteed, gaat van €2.500 naar €10.000

• Na een calamiteit in een appartement kunnen ook gedupeerden elders in het complex worden geholpen

• Inzet ook mogelijk bij asbest, water- en stormschade, naast brand, blikseminslag en explosie

• De salvagecoördinator kan besluiten om vroegtijdig zwaar materieel in te zetten

• Er komt een categorie ‘overige situaties’, zoals het ongeval met de bouwkranen in Alphen aan den Rijn in augustus 2015.



Als de bevelvoerder van de brandweer het nodig vindt, verzoekt de meldkamer van de Stichting Salvage een salvagecoördinator ter plaatse te sturen. Dit is een speciaal opgeleide expert die zorgt voor de eerste opvang van de slachtoffers en noodzakelijke maatregelen treft, zonder te kijken naar verzekeringsdekking.

Verzekeraars betalen

De kosten worden gedragen door de verzekeraars van de gedupeerden. Als er geen verzekering blijkt te zijn, worden de kosten betaald door alle brandverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Maatschappelijke verplichting

Door snel ter plaatse te zijn en de gedupeerde(n) bij te staan, voldoen verzekeraars aan hun maatschappelijke verplichting. Als de bereddingsacties succesvol zijn, hoeven zij bovendien minder schade te vergoeden.



